Купить счётчики с пультом

Счётчики с режимом экономии от известных производителей: Меркурий, Энергомера, Нева и др. с доставкой по всей России
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Счётчики с режимом экономии

Наши экономичные счётчики внешне ничем не отличаются от обычных заводских. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сегодня счетчики меняют за счет абонента и они являются его собственностью. А замена наших счётчиков производится точно также, как и обычных заводских.

Доставка и оплата

Наши преимущества

Проходят проверки

Модуль питается от системной платы счетчика, а значит различие потребления по фазам отсутствует.

Гарантия до 5 лет

На все запчасти мы даём гарантию до 5 лет и при любой неисправности починим Вашу поломку бесплатно.

Функция памяти

Наши счетчики имеют 6 режимов экономии и запоминают последние настройки. После отключения электроэнергии режим не собьётся.

Принцип работы экономичного счетчика

БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

Мы не используем реле и пульты от китайской люстры. Электронный модуль управления позволяет работать бесшумно, а главное - долговечно

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мы не используем дешевые китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат до 10 лет.

ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ

Модуль питается от системной платы счетчика, как и сам счетчик - от трёх фаз одновременно, а значит различие потребления по фазам отсутствует.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Наши счетчики запоминают последние настройки. Вы можете быть уверены, что после отключения электроэнергии - режим не собьётся.

РАБОТАЮТ В МОРОЗ

Наши счетчики не подвержены воздействию экстремальных температур.

ПУЛЬТ С ЗАЩИТОЙ

К одному счетчику подходит только один пульт управления. Сигнал закодирован.

Каталог счетчиков

Мы не используем дешевые китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат от 10 лет.

Меркурий 201.5 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 5500 руб.

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Меркурий 201.7 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 5500 руб.

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Меркурий 201.8 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 7500 руб.

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Меркурий 200.02 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– многотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 8500 руб.

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Энергомера СЕ101 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 5500 руб.

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Энергомера СЕ101 ЖК с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 7000 руб.

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Энергомера СЕ102 с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– многотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 8000 руб.

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Нева 101 1SO с пультом
Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 6000 руб.

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Меркурий 231АМ-01 с пультом
Электросчетчик с пультом
– трехфазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров

Цена: 9000 руб.

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Все счётчики

“Купил на данном сайте водяной счетчик под магнит. Поменял сам (в обще без проблем), сантехник из ТСЖ опломбировал. Счётчик работает как и заявлено – магнит есть, не крутит, магнита нет – крутит. ”
Евгений
“Благодарю за чудесный электросчетчик, который с помощью пульта дистанционного управления умеет отматывать киловатты назад! Устанавливал электрик в многоквартирном доме, ничего его не «заинтересовало», всё работает. ”
Степан М.

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В нашей компании можно заказать счетчики с пультом управления, функцией экономии электроэнергии и качественными комплектующими. Доставляем продукцию бесплатно в Москве и других регионах России, оказываем помощь в установке, настройке оборудования.

Принцип действия счетчиков с режимом экономии заключается в корректировке частоты микропроцессора. Изменяется алгоритм считывания для снижения затрат на энергопотребление. Для корректной работы устройства необходима настройка пульта управления, которую выполняем в процессе установки и доработки.

Модернизированные счетчики окупаются за 2-12 месяцев эксплуатации в зависимости от типа помещения, расхода энергии. Оборудование легко монтируется, снабжено заводскими пломбами, визуально не отличается от стандартного.

В ассортименте нашей фирмы счетчики брендов:

Стоимость умного счетчика с пультом составляет 6 000 - 7 000 руб. Усовершенствованные модели можно купить за 13 000 - 16 000 руб. Предоставляем гарантию на оборудование до 5 лет. Получить консультацию и оформить заказ можно по телефону: +7 (960) 071-99-56. Заявки направляйте на email: econom-regim@yandex.ru.